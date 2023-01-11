Соледар, мобілізація та Медведчук: про що говорив Пєсков у своїх заявах

Прессекретар кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков нещодавно озвучив декілька брехливих заяв. У них російський політик, зокрема, заперечував закриття кордонів для військовозобов'язаних росіян.

Як повідомляють у російських ЗМІ, Пєсков заперечив заяви української розвідки про введену з 9 січня заборону на виїзд з Росії. За його словами, це "інформаційна диверсія", передає 24 Канал.

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Яких ще дурниць наговорив Пєсков

Путінський посіпака мимоволі згадав про битву за Соледар. Він заявив, що "у проведенні спецоперації є позитивна динаміка, але треба дочекатися офіційних заяв про звільнення Соледара".

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Соледар на Донеччині не перебуває під контролем російської армії.

Крім того, Дмітрій Пєсков зазначив, що перспектив мирних переговорів з Україною нібито немає. За його словами, в Україні "законом заборонено вести діалог із Росією, а Захід не дозволяє Києву виявляти гнучкість".

Російський політик повідомив, що хоч "країни Заходу на чолі зі США накачують Україну озброєннями", проте їх запаси виснажуються. Ба більше, Пєсков обмовився, що Україна "страждає від недуги корупції". На його думку, потік коштів, що спрямовуються Заходом, "явно оприбутковується не лише за призначенням".

Про "здобутки" Кремля

Прессекретар Путіна наголосив, що, попри санкції, "Росія поки не стикається зі стелею нафтових цін", тому в Кремлі скептично оцінюють спроби порахувати втрати Москви.

Він також заявив, що Росія робитиме все для забезпечення своїх інтересів у разі запровадження будь-яких нових стель цін на енергоносії.

Пєсков запевнив росіян, що Кремль нібито відстежує ситуацію з інформацією про те, що Туреччина з листопада 2022 року постачає Києву касетні боєприпаси.

Медведчук став кісткою у горлі

Російський політик так впевнено брехав про успіхи окупантів на фронті, але не зміг відповісти, чи є у Віктора Медведчука громадянство Росії.

Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати з приводу наявності російського громадянства у Медведчука і його можливого отримання в майбутньому.

Варто додати, що в Україні 10 січня позбавили громадянства відразу кількох одіозних мешканців нашої держави. Мовиться про Медведчука, Кузьміна, Козака, а також Деркача.

Основною причиною позбавлення цих діячів громадянства стали їхні колаборантство та державна зрада. Також відомо, що у них невдовзі можуть забрати ще й мандати народних депутатів.

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