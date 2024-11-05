Речник кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков стверджує, що проханням передати ракети Tomahawk Україна втягує Захід у війну, яку розв'язала Росія. Деякі лідери європейських держав уже намагаються підіграти Кремлю, заявляючи, що Київ ледве не вимагає ядерну зброю.

Якщо згадати ситуацію з Польщею, у якій розмістили пускові установки Mk 141, це було попередження Росії, мовляв, "будете атакувати, у відповідь полетять "Томагавки". Як зауважив 24 Каналу політолог і голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, це елемент стримування, саме з такою метою ці ракети і потрібні Україні.

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Про реакцію Заходу

Україні потрібні ракети Tomahawk для стримування. З такою ж метою у Польщі розміщені пускові установки Mk 141. Від початку росіяни почали горланити, мовляв, "у комплекс можна помістити не лише протибалістичні ракети, а й "Томагавки".

Це натяк Росії: "Не атакуйте, бо можуть "Томагавки" полетіти". Хіба Україна говорила про переміщення "Томагавок" у Німеччину? Ні, це офіційні розмови між Берліном і Вашингтоном. То чому їх не можна розмістити в Україні? Щоб просто не допустити подальшої ескалації,

– зазначив Ігор Чаленко.

Щодо заяви Пєскова, її просувають з метою тиражування у західному інформаційному просторі. Оскільки на Заході розуміють, що в Україні не має жодних військ НАТО. Це інструмент впливу, аби змусити не надавати Києву ракети подібного класу.

Зверніть увагу! Громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін сумнівається, що можливість отримання "Томагавок" для України виглядає нереалістично, бо тоді треба передавати й пускові установки.

Також варто звернути увагу на інтерв'ю словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо та російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Він заявив, що Україна у своєму Плані перемоги ледве не вимагає ядерну зброю. Хоча "Томагавки" – це елемент неядерного стримування на території України.

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"Намагаються чорне назвати білим, і, навпаки, біле чорним. Тобто напускають туману навколо Плану перемоги", – констатував політолог.