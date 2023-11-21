Ми прекрасно усвідомлюємо це, – Пєсков відреагував на слова про право України ліквідувати Путіна
У Кремлі відреагували на слова Володимира Зеленського про ліквідацію Путіна. Там висловили переконання, що "нічого не вийде".
Російські ЗМІ пишуть, що прессекретар президента країни-агресора Дмітрій Пєсков прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що Україна має право ліквідувати президента Росії Владіміра Путіна. Він переконаний, що у нашої держави нічого не вийде, передає 24 Канал.
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Словесні замахи на Путіна
За словами Пєскова Україна вже неодноразово здійснювала "словесні замахи" на Путіна.
На найрізноманітніших рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого в них не вийде,
– сказав він.
Прессекретар Путіна також повторив, що Кремль впевнений у тому, що Росія досягне своїх цілей у злочинній війні, яку вона розв'язала проти України.
Що сказав Зеленський
- У контексті війни ліквідація російського президента Владіміра Путіна є прийнятним варіантом для України і на це є кілька передумов.
- Про це в інтерв'ю таблоїду заявив президент України Володимир Зеленський. Ба більше, російська сторона не відмовляється від спроб усунути українське керівництво. Тож, наша країна має право зробити те ж за першої ліпшої нагоди.
- Президент наголосив, що це – про право держави на захист. Водночас президент відмовився коментувати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян та колабораціоністів.