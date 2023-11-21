Ми прекрасно усвідомлюємо це, – Пєсков відреагував на слова про право України ліквідувати Путіна

У Кремлі відреагували на слова Володимира Зеленського про ліквідацію Путіна. Там висловили переконання, що "нічого не вийде".

Російські ЗМІ пишуть, що прессекретар президента країни-агресора Дмітрій Пєсков прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що Україна має право ліквідувати президента Росії Владіміра Путіна. Він переконаний, що у нашої держави нічого не вийде, передає 24 Канал.

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Словесні замахи на Путіна

За словами Пєскова Україна вже неодноразово здійснювала "словесні замахи" на Путіна.

На найрізноманітніших рівнях. Ми прекрасно усвідомлюємо це. І нічого в них не вийде,

– сказав він.

Прессекретар Путіна також повторив, що Кремль впевнений у тому, що Росія досягне своїх цілей у злочинній війні, яку вона розв'язала проти України.

Що сказав Зеленський