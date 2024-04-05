Націлені конкретно на Францію: у ISW проаналізували заяви Кремля про "пряму конфронтацію" з НАТО

Росія схильна погрожувати країнам НАТО війною за допомогу Україні. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зараз вони націлені на Францію.

Після того, як президент Франції Еммануель Макрон заявляв про те, що не можна виключати відправку військ НАТО в Україну, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації". Ймовірно, Кремль хоче посилити інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід до самостримування, однак цього разу вони націлені на Францію.

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Заяви про "пряму конфронтацію"

Пєсков заявив, що відносини між Росією і НАТО "скотилися до рівня прямої конфронтації" і що НАТО "вже втягнули в конфлікт навколо України". Пєсков звинуватив НАТО в розширенні та наближенні до кордонів Росії. Ймовірно, він мав на увазі Фінляндію і нещодавній вступ Швеції до Альянсу.

Російські офіційні особи тривалий час намагалися представити НАТО та Захід як екзистенційну загрозу для Росії для виправдання війни в Україні. Президент Росії Владімір Путін заявляв, що повномасштабна війна між НАТО і Росією небажана, але можлива. Неодноразові заяви Пєскова про те, що НАТО і Росія вже перебувають у "прямій конфронтації", спрямовані на посилення цього наративу, але, ймовірно, все ще є частиною кампанії Росії, яка використовує погрози для відстрочки та впливу на важливі рішення щодо підтримки України.

Крім цього, Кремль також намагається представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію Росії як провокаційну.

Безпідставні звинувачення

Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валєрій Гєрасімов закликав членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) посилити співпрацю проти передбачуваних західних загроз у рамках зусиль протистояти Заходу. Він говорив про "все більш реальні і різноманітні виклики, які вимагають від них добре оснащених і добре навчених збройних сил".

Гєрасімов також повторив звинувачення Росії в тому, що Захід спонсорує міжнародний тероризм. Він намагається представити Захід як загрозу безпеці країн СНД, щоб зобразити Росію як лідера уявної коаліції країн, які протистоять колективному Заходу. Росія регулярно намагається виступити проти Заходу. Водночас уряди країн СНД, окрім Білорусі, не висловили відкритої підтримки війни Росії в Україні та не визнали незаконну анексію Росією окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Росія націлена на Францію

Кремль націлив загальну інформаційну операцію про ескалацію з НАТО на Францію, після нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона збільшити рівень допомоги України. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провели телефонну розмову, у якій Шойгу пригрозив, що потенційне розміщення французьких військ в Україні "створить проблеми для самої Франції".

Ймовірно, Шойгу намагався виділити Францію, оскільки Макрон ініціював поточну розмову про те, щоб Захід усунув самовільні обмеження щодо своєї підтримки України,

– вважають аналітики.

Шойгу також, ймовірно, намагається запобігти спробам західних держав збільшити військову допомогу та посилити підтримку України, змушуючи західних лідерів до самоутримання через страх російської помсти. Шойгу також стверджував, що вони з Лекорню відзначили "готовність до діалогу щодо України", однак пізніше джерело в уряді Франції заперечувало, що ця країна якимось чином висловлювала готовність до подібного діалогу.

Інформаційна кампанія щодо погроз НАТО та, зокрема, Франції є частиною більшої кампанії, яка має на меті схилити Україну до перемовин на умовах Росії.

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