Доля Зеленського – "вирішена": у Кремлі вчергове заговорили про легітимність української влади

У Кремлі зробили чергову абсурдну заяву щодо президента України та ситуації на фронті. Головний рупор пропаганди сказав, що долю Зеленського – "вирішено", поширюючи наратив про паніку серед українських військових.

Власне, прессекретар самопроголошеного президента Росії Дмітрій Пєсков в одному зі свіжих інтерв'ю почав розповідати про "вирішену долю" глави нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чергові наративи пропаганди Москви

Рупор Кремля, як завжди, акцентував на важливості продовження "спеціальної військової операції" Росії в Україні, не називаючи війну війною. Він вчергове заявив про "досягнення цілей операції" в недалекій перспективі, однак так і не спромігся уточнити, що конкретно ці так звані "цілі" передбачають.

За словами Пєскова, на полі бою нібито спостерігається паніка серед українських військових, інформація про яку надійшла "прямо з перших вуст". Рот Путіна стверджує, що Росії "важливо підтримувати цю динаміку" та не зупинятися у своїх діях.

Мені здається, що доля Зеленського однозначно вирішена. І зовсім скоро настане момент, коли багато хто, зокрема в Україні, поставить під сумнів його легітимність. У будь-якому разі, навіть із юридичного погляду це доведеться зробити, і йому якось доведеться виправдовуватися,

– сказав він.

Заява про "вирішену долю" Зеленського логічно вписується в наратив Москви щодо відсутності виборів в нашій державі та неможливості змінити владу. Звісно, у Кремлі не згадують, що якраз-таки вторгнення, розпочате ними ж у 2022 році, унеможливило проведення будь-яких електоральних заходів.

Пєсков також згадав про "колективний Захід плюс один", який, на його думку, тестуватиме Росію "на слабо". Він наголосив на необхідності не показувати слабкості у відповідь на ці випробування.

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Слід згадати, що напередодні 9 травня, так званого "Дня Побєди", в Росії можна спостерігати певне загострення. Ворог, ймовірно, поставив за ціль окупувати Часів Яр Донецької області до цієї дати та не шкодує живої сили задля захоплення міста.

Водночас голова МЗС України розповідав цими днями, що Путін, коли відчуває страх, стає агресивнішим. Дмитро Кулеба назвав його "політичною твариною", прогнозуючи, що американська допомога змусить ватажка Кремля "відступитися".