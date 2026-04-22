22 квітня, 21:29
Пєсков заявив, що "Путін готовий зустрітися з Зеленським", але є нюанс
Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, але є важливий нюанс.
Відповідну інформацію повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС".
Чи зустрінеться Путін із Зеленським?
За словами російського високопосадовця, Володимир Путін начебто готовий до потенційної зустрічі з Володимиром Зеленським. Але, на його думку, вона буде результативною лише на етапі "фіналізації домовленостей".
Москва не бачить з боку київського режиму політичної волі до врегулювання конфлікту,
– цитують його пропагандисти.