Пєсков заявив, що у Путіна 15 травня заплановані "робочі зустрічі"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам повідомив, що у диктатора Володимира Путіна заплановані "робочі зустрічі" у четвер, 15 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Саме у цю дату президент України Володимир Зеленський пропонував провести в Туреччині прямі двосторонні переговори.

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Чим зайнятий Путін

Російський посадовець не вказав жодних деталей про те, які робочі зустрічі заплановані у Володимира Путіна 15 травня. На уточнювальне запитання пропагандистів, Пєсков лише знову повторив фразу "робочі зустрічі".

Попри це, прессекретар Кремля раніше зазначав, що до Туреччини приїде російська делегація, не вказуючи імен тих, хто до неї увійде. За його словами, імена оприлюднять лише тоді, коли Путін "вважатиме це за необхідне".

За даними Washingron Post, Росію на майбутніх перемовинах у Туреччині можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.