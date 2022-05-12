Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО

Фінляндія планує вступити в НАТО. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це загрожуватиме їх країні. Він зауважив, що НАТО рухається в сторону Росії.

Пєсков заявив, що безумовно є загроза через вступ Фінляндії до НАТО.

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Речник президента Росії запевнив, що чергове розширення НАТО не робить російський континент стабільнішим і безпечнішим.

Його також запитали, чи в Кремлі прораховували ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн. На це він відповів, що завжди розглядаються різні варіанти.

Пєсков наголосив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів безпеки.

Є доручення президента і головнокомандувача розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону,

– сказав він.

За його словами, все залежатиме від того, в чому проявлятиметься процес розширення НАТО, наскільки військова інфраструктура наближатиметься до російських кордонів.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: головне

Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни у Північноатлантичному альянс, як і сам Альянс. Принаймні його генсек Єнс Столтенберг заявляв, що там готові прийняти країну.

Глава Міністерства зовнішніх справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що приєднання країни до НАТО зміцнить безпеку як Балтійського регіону, так і Північної Європи, інформує CNN.

Правляча партія Швеції також повинна оголосити про рішення країни вступити до НАТО. Це вирішать 15 травня.

Росія ж погрожує обом цим країнам з приводу їхнього прагнення вступити до Альянсу. Також проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович.

Володимир Зеленський написав у твітер, що він провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Гарант привітав намір країни приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

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