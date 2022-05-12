Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО

12 травня 2022 , 16:17
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Джерело:

Интерфакс

Фінляндія планує вступити в НАТО. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це загрожуватиме їх країні. Він зауважив, що НАТО рухається в сторону Росії.

Пєсков заявив, що безумовно є загроза через вступ Фінляндії до НАТО.

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Речник президента Росії запевнив, що чергове розширення НАТО не робить російський континент стабільнішим і безпечнішим.

Його також запитали, чи в Кремлі прораховували ризики приєднання до НАТО інших сусідніх з нею країн. На це він відповів, що завжди розглядаються різні варіанти.

Пєсков наголосив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів безпеки.

Є доручення президента і головнокомандувача розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону,
– сказав він.

За його словами, все залежатиме від того, в чому проявлятиметься процес розширення НАТО, наскільки військова інфраструктура наближатиметься до російських кордонів.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: головне

  • Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни у Північноатлантичному альянс, як і сам Альянс. Принаймні його генсек Єнс Столтенберг заявляв, що там готові прийняти країну.
  • Глава Міністерства зовнішніх справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що приєднання країни до НАТО зміцнить безпеку як Балтійського регіону, так і Північної Європи, інформує CNN.
  • Правляча партія Швеції також повинна оголосити про рішення країни вступити до НАТО. Це вирішать 15 травня.
  • Росія ж погрожує обом цим країнам з приводу їхнього прагнення вступити до Альянсу. Також проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович.
  • Володимир Зеленський написав у твітер, що він провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Гарант привітав намір країни приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

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Автор: Марія Бондар