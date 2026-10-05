"Україна має заплатити ціну": Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме бити по Києву

Речник Путіна Дмитро Пєсков знову видав низку цинічних заяв. Зокрема, він прокоментував удари Росії по Україні.

Вирішив він це зробити на тлі рішення іноземних посольств продовжувати працювати в Києві, попри погрози Кремля. Посіпаку Путіна цитують пропагандистські росЗМІ.

Що сказав речник Кремля про атаки

Пєсков заявив, що російська армія "продовжить свою роботу" по Києву.

Наші МЗС та Міністерство оборони неодноразово виступали зі сповіщеннями. Російські військові продовжать свою роботу за будь-якого рішення країн щодо роботи їхніх посольств у Києві,

– цинічно заявив росіянин.

Він додав, що російські удари – це начебто "відплата" за розширення Україною переліку цілей для ударів по об'єктах "мирної економіки" Росії. Але про те, що саме російські війська регулярно б'ють по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, путінський речник промовчав.

Саме Київ пішов на розширення цілей у мирній економіці. Те, що роблять наші військові, – це відплата. Україна має заплатити ціну,

– цитують Пєскова росЗМІ.

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До слова, як раніше заявляв Пєсков, Росії відома ініціатива Туреччини та ООН щодо можливих переговорів про припинення вогню в Чорному морі. Однак наразі нібито "ніякої конкретики" щодо цієї ініціативи немає.

Він також стверджував, що Україна нібито не демонструє готовності до "комплексних домовленостей".