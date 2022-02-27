П*здуйте н*х*й звідси, - Гордон вичерпно розповів російському ЗМІ, що думає про окупантів
Джерело:Оперативний ЗСУ
В ефірі російського каналу журналіст Дмитро Гордон нецензурно висловився про військо російських окупантів та побажав їм якнайшвидше тікати з України. Звернення Гордона не дослухали - під час його промови вимкнули звук.
У коментарі одному з російських ЗМІ український журналіст Дмитро Гордон чітко дав зрозуміти, що українці не раді окупантам. У прямому ефірі Гордон послав російське військо.
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Емоційну промову Гордона не вдалося почути повністю – російські журналісти швидко вимкнули звук в українського журналіста. Це Гордона не зупинило –навіть після вимкнення звуку журналіст продовжував говорити.
Відео з нецензурним Гордоном:
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