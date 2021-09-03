Рабінович, Дубінський та ще 10: список депутатів, які не голосують в Раді
Джерело:Комітет виборців
За 2 роки роботи парламенту 12 народних депутатів пропустили 90% голосувань. Водночас найбільше голосували парламентарі від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності".
Найрідше голосував у Верховній Раді нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар. Він взяв участь лише у 2,5% від усіх голосувань. Тобто усі інші рази політик не натискав ні "за", ні "проти", ні "утримався". Очевидно, нардеп просто не ходив на роботу.
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Список нардепів-прогульників
- Степан Івахів взяв участь у 4% голосувань;
- Вадим Рабінович – 5%,
- Андрій Деркач та Ігор Абрамович – 7%,
- Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Дмитро Шенцев – 8%,
- Тарас Козак – 9%,
- Олександр Герега, Юлія Льовочкіна, Олександр Фельдман – 10%.
Частина нардепів безвідповідально ставиться до своїх обов'язків. Відмова від голосувань стала формою саботажу роботи ВР з боку окремих парламентських фракцій. Штрафи за відмову від голосувань не надто впливають на дії депутатів,
– заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Хто найчастіше голосує
Загалом за 2 роки роботи Верховної Ради 9-го скликання відбулося 9500 голосувань. Найактивнішими були:
- "Слуга народу" – 84% голосувань;
- "Європейська Солідарність" – 80%.
- "Голосу" – 74%,
- група "Довіра" – 71%,
- ВО "Батьківщина" – 63%.
Найнижчі результати в депутатів групи "За майбутнє" та ОПЗЖ – 53% голосувань та 46% відповідно.