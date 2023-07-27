Рабіновича підозрюють у держзраді: де він зараз та чи можна його затримати

Колишньому народному депутату Вадиму Рабіновичу 26 липня повідомили підозру про держзраду. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування і їм відомо, де перебуває екснардеп.

Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що згодом Вадима Рабіновича планують оголосити в розшук, передає 24 Канал.

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Що буде з Рабіновичем далі

Сапьян зазначила, що на початку повномасштабної війни Рабінович залишив країну. Тому наразі правоохоронці скерували повідомлення про підозру у держзраді до країни, де нині перебуває екснардеп.

Слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Тобто ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни,

– зауважила вона.

Речниця також розповіла, що наступними етапами досудового розслідування буде обрання запобіжного заходу. До того ж його планують безпосередньо оголосити в розшук.

"Коли ми говоримо про державну зраду і розповсюдження антиукраїнської пропагандистської інформації серед громадян, це діє і за кордоном, тому що він, як народний обранець, перебував у поїздках, де допомагав керівництву Росії (поширювати антиукраїнські наративи – 24 Канал)", – сказала Сапьян.

Вона також розповіла чому ДБР не оголосило про підозру Рабіновичу раніше. За її словами, до цього було проведено ряд експертиз, зокрема, і лінгвістичних. Тому коли правоохоронці отримали результати цих експертиз тоді вже оголосили про підозру.

Наостанок Сапьян зазначила, що досудове розслідування триматиме, а правоохоронці триматимуть громадян в курсі всіх деталей руху цієї справи.

Що відомо про справу Рабіновича