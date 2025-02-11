Рада дала старт добудові Хмельницької АЕС

Верховна Рада дозволила державній компанії "Енергоатом" придбати у Болгарії дві реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які вже готові на 80% та 25% кожен.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт парламенту. Зверніть увагу Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб Деталі За відповідне рішення поголосувало 261 депутат з 226 необхідних. Законом також передбачено, що уряд незабаром актуалізує детальніший кошторис будівництва. Після цього Рада повторно розгляне урядовий проєкт закону про остаточний дозвіл на добудову АЕС. Нагадаємо, два енергоблоки на Хмельницькій АЕС матимуть номінальну потужність 2,2 ГВт. Через високий ступінь готовності, тривалість робіт для підключення енергоблока №3 оцінюється в 3 роки. По енергоблоку №4 роботи відбуватимуться паралельно. За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", понад 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС.