Рада розгляне призначення 4 нових міністрів у присутності Зеленського

Верховна Рада у четвер, 4 листопада, збереться на пленарне засідання. Темою стануть урядові кадрові призначення.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що вже о 10:00 до Ради прибуде Володимир Зеленський. Інших деталей політик наразі не розкрив.

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Під час засідання розглянуть такі призначення:

Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України;

Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Павла Клімкіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Юлії Свириденко на посаду першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки України.

Зеленський звільнив Демченка

Зеленський у листопаді також звільнив В'ячеслава Демченка з посади начальника розвідки Державної прикордонної служби. Його можуть призначити головою Державної митної служби.

За даними ЗМІ, Зеленський схвалив кандидатуру Демченка через його скромність. Зокрема, політик мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Daewoo Lanos.

Ще восени 2020 року президент надав Демченку звання бригадного генерала.

Допис з телеграм-каналу Верховної Ради:

Завтра, 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті урядові кадрові призначення: