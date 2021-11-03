Рада розгляне призначення 4 нових міністрів у присутності Зеленського
3 листопада 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради
Верховна Рада у четвер, 4 листопада, збереться на пленарне засідання. Темою стануть урядові кадрові призначення.
Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що вже о 10:00 до Ради прибуде Володимир Зеленський. Інших деталей політик наразі не розкрив.
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Під час засідання розглянуть такі призначення:
- Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України;
- Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Павла Клімкіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Юлії Свириденко на посаду першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки України.
Зеленський звільнив Демченка
- Зеленський у листопаді також звільнив В'ячеслава Демченка з посади начальника розвідки Державної прикордонної служби. Його можуть призначити головою Державної митної служби.
- За даними ЗМІ, Зеленський схвалив кандидатуру Демченка через його скромність. Зокрема, політик мешкає у службовому гуртожитку та їздить на Daewoo Lanos.
- Ще восени 2020 року президент надав Демченку звання бригадного генерала.
Допис з телеграм-каналу Верховної Ради:
Завтра, 4 листопада, на пленарному засіданні Верховної Ради будуть розглянуті урядові кадрові призначення:
- про призначення Резнікова Олексія Юрійовича Міністром оборони України;
- про призначення Верещук Ірини Андріївни Віцепрем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- про призначення Рябікіна Павла Борисовича Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни Першим віцепрем'єр-міністром України – Міністром економіки України.