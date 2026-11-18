Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку 23 листопада збереться на засідання високого рівня. Темою зустрічі буде російська війна проти України.

Про це з посиланням на секретаріат Ради Безпеки ООН повідомив Укрінформ.

Що відомо про засідання?

Рада безпеки ООН проведе засідання у понеділок, 23 листопада. Зустріч розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (о 17:00 за Києвом).

Головуватиме на зустрічі президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Рига очолюватиме Радбез впродовж листопада, тому саме її представники координуватимуть обговорення.

Захід присвячений оцінці ситуації довкола російської війни проти України та подальшим крокам міжнародної спільноти щодо тиску на агресора. Попереднього разу засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні відбулося 9 листопада.

Воно було скликане на безпосередній запит України. Підтримку у проведенні термінової зустрічі надали країни-партнери: Латвія, Данія, Франція, Греція та Велика Британія.

Засідання Радбезу ООН скликали на тлі посилення російського повітряного терору. Країна-агресорка систематично атакує критичну інфраструктуру України, намагаючись знеструмити населені пункти та позбавити цивільних громадян світла, тепла та води.