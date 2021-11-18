Рада дозволила прикордонникам застосувати зброю та бойову техніку
18 листопада 2021 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада у четвер, 18 листопада, ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволяє прикордонникам застосувати зброю та бойову техніку. "За" проголосував 271 народний обранець.
На розгляд до парламенту документ подали ще навесні 2021 року. У першому читанні законопроєкт схвалили у вересні.
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Як голосували у другому читанні
- "За" – 271 нардеп.
- "Проти" – 5 народних обранців.
- "Утрималися" – 19 нардепів.
- Не голосували 26 народних обранців.
Що передбачає законопроєкт
Військовим та працівникам Держприкордонслужби дозволили використовувати вогнепальну зброю у таких випадках:
- щоб зупинити напад на себе;
- у випадку загрози життю або здоров'ю;
- для захисту людей, яким загрожує небезпека;
- для звільнення заручників або людей, яких незаконно позбавили волі;
- під час затримання людини, яка скоїла тяжкий злочин та намагається втекти;
- для примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, який летить у межах прикордонної смуги.
Також прикордонники зможуть проводити особистий огляд затриманих людей. А також у випадку потреби вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди іншим людям.