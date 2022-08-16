Рада дозволила примусове вилучення майна під час війни

Верховна Рада 15 серпня схвалила законопроєкт про примусове вилучення майна під час війни. Це стосується оборонних підприємств.

Законопроєкт №7605 ухвалили у другому читанні та в цілому. За нього проголосували 278 народних депутатів, інформує 24 канал.

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Яке майно можуть вилучати

Зміни стосується примусового вилучення обладнання, яке можуть використовувати для оборонно-промислового комплексу.

Майно також можуть передавати в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Для вилучення майна потрібне рішення Ради національної безпеки й оборони України. Перед тим пропозицію погоджує обласна військова адміністрація.

Компенсуватимуть майно коштом державного бюджету.

Прискорення переходу промисловості на військові рейки

У пояснювальній записці зазначили, що ініціативу приймають для збереження та використання оборонних підприємств в інтересах держави. Це дозволить схвалювати рішення в цій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал.

Крім того, законопроєкт прискорить термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі.

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