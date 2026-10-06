Секретар РНБО Клименко призначений головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки

Секретар РНБО Ігор Клименко став новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. На цій посаді він замінив Олександра Литвиненка.

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Із текстом документа можна ознайомитись на сайті президента України.

Що відомо про призначення?

Указ про відповідні кадрові рішення Зеленський підписав 5 жовтня. Документ вносить зміни до акта від 29 травня 2020 року, яким був створений цей дорадчий орган. Указ набирає чинності з дня публікації.

Призначити Клименка Ігоря Володимировича – Секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки,

– йдеться в документі.

Керівництво цією радою традиційно закріплене за очільником Ради національної безпеки і оборони. Олександр Литвиненко обіймав посаду з березня 2024 року до липня 2025 року, однак після звільнення залишався головою Ради експертів, незважаючи на призначення секретарем РНБО Рустема Умєрова. Тепер цю посаду повернули чинному секретарю.

Зазначимо, що Ігор Клименко очолив РНБО 3 серпня 2026 року. Його попередника на посаді Рустема Умєрова призначили керівником Служби зовнішньої розвідки. До цього Клименко понад три роки очолював МВС після загибелі Дениса Монастирського у лютому 2023 року, а ще раніше керував Національною поліцією.

Нагадаємо, що 14 вересня президент призначив Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Цей орган також діє при РНБО.