Рада голосуватиме ще раз: Сенниченко знову подав заяву на звільнення з Фонду держмайна

27 січня 2022 , 11:49
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада ще раз голосуватиме за звільнення Дмитра Сенниченка з посади глави Фонду держмайна. Попереднє голосування провалилося через несправність апарату "Рада".

Аби парламентарі знову розглянули відставку Сенниченко, він був змушений знов написати заяву на звільнення. 

Важливо Рада не змогла відправити у відставку очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка

 

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Автор: Альона Захарова