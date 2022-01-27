Рада голосуватиме ще раз: Сенниченко знову подав заяву на звільнення з Фонду держмайна
27 січня 2022 , 11:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада ще раз голосуватиме за звільнення Дмитра Сенниченка з посади глави Фонду держмайна. Попереднє голосування провалилося через несправність апарату "Рада".
Аби парламентарі знову розглянули відставку Сенниченко, він був змушений знов написати заяву на звільнення.
Важливо Рада не змогла відправити у відставку очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
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