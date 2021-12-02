Рада голосуватиме за бюджет-2022 та "вакцинальну тисячу": онлайн-трансляція

Народні депутати зібралися 2 грудня на чергове засідання. Вони розглядатимуть низку законодавчих ініціатив, зокрема – голосуватимуть за держбюджет на 2022 рік.

Крім цього, розглядатимуть законопроєкт про "вакцинальну тисячу" для українців. Також до порядку денного засідання включили проєкти ратифікаційних законів.

Раніше Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах: де саме

Рада може остаточно затвердити бюджет-2022

Раніше віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко уточнив, що у нардепів є 2 пленарних тижні, аби ухвалити державний бюджет. Вони повинні зробити це з 30 листопада до 3 грудня або з 14 до 17 грудня. У першому читанні законопроєкт схвалили ще 20 жовтня. Станом на 2 грудня профільний комітет рекомендував народним обранцям ухвалити його й у другому читанні.

Бюджет передбачає, зокрема, зростання зарплати для медичних працівників та збільшення стипендій для студентів.

Зазначимо, що раніше "слуга народу" Євгенія Кравчук припустила, що проєкт цього документа суттєво зміниться між першим та другим читаннями. Втім, вона сподівалася, що опозиція не наполягатиме на усіх правках, бо це може заблокувати роботу Верховної Ради.

Онлайн-трансляція засідання парламенту: дивіться відео

Ймовірно, голосуватимуть за "тисячу для вакцинованих"

Крім цього, у другому читанні можуть ухвалити й законопроєкт про "тисячу для вакцинованих". Ця ініціатива президента Зеленського передбачає одноразову виплату українцям, які повністю щепилися проти COVID-19. У першому читанні за неї проголосували 259 парламентарів. Попередньо заплановано, що ця програма стартуватиме вже 19 грудня. Як уточнила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, скористатися послугою можна буде протягом усього 2022 року.

Також розглянуть законопроєкти про: