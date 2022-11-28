Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без участі представника Росії

Рада міністрів ОБСЄ збереться без участі представника Росії. Таке відбудеться вперше.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. До речі, напередодні з Парламентської Асамблеї ОБСЄ не змогли вигнати делегатів з Росії.

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Рада міністрів ОБСЄ збереться без участі Росії

І це – правильно. Немає чого йому (представнику Росії – 24 канал) робити. Вони лише імітують переговори. Вони лише імітують дипломатію. А насправді вони зробили свій вибір: цей вибір – війна і воєнні злочини,

– заявив Кулеба.

Зауважимо, що зустріч Ради міністрів ОБСЄ має відбутися у польському місті Лодзь 1 та 2 грудня. Цього року Польща головує в ОБСЄ, що складається з 57 країн.

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Зеленський просив вигнати Росію з ОБСЄ

Росія досі залишається у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Президент Володимир Зеленський заявив, що країні-агресорці там не місце.

Так, Зеленський не розуміє, чому Росія після 9 місяців війни проти України досі залишається членом ОБСЄ.

"Чому, зокрема, держава-терористка навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?" – спитав український лідер.

Польща Лаврову не рада

Напередодні стало відомо, що Сєргєю Лаврову заборонили в'їзд на територію Польщі для зустрічі міністрів ОБСЄ. Згодом представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що міністра закордонних справ Росії не пустять на зустріч міністрів ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі 1 – 2 грудня.

Пропагандистські медіа вже заявили, що 2 тижні тому представники з Польщі нібито надіслали запрошення Росії та Білорусі на зустріч. Натомість зараз не бажають пускати Лаврова та його команду в країну.

Також нагадаємо, що на саміт G20 російська сторона відправила міністра закордонних справ Лаврова. Однак він ганебно втік посеред зустрічі. Ймовірно, щоб уникнути запитань щодо чергового масованого ракетного удару, який якраз здійснювала по Україні Росія в той час.

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