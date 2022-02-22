Рада може ввести режим надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях

Режим надзвичайного стану можуть ввести у прикордонних з Росією областях. Якщо це рішення узгодять, воно може бути ухвалене протягом дня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Ввечері 22 лютого лідери фракцій та груп зустрічались з президентом Володимиром Зеленським.

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Порушували і питання воєнного стану

Арахамія повідомив, що обговорювали на зустрічі і введення воєнного стану. Проте наразі з цим не поспішатимуть – поки не почнеться відкрита агресія.

Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області,

– пояснив голова фракції.

Арахамія зауважив, що особисто його думка – вводити надзвичайний стан треба вже зараз. Політик додав, якщо рішення узгодять, то парламент може його підтримати протягом одного дня.

Також Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді створять штаб оборони. Він напрацьовуватиме рішення і представлятиме на розгляд президента.

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Чи можливий воєнний стан в Україні: що казали раніше

Через визнання Росією бойовиків припускали, що в Україні можуть ввести воєнний стан.

Така пропозиція лунала і у Верховній Раді.

Згодом, як інформували ЗМІ, мовилось вже про воєнний стан виключно на території Луганщини та Донеччини.

Сам президент Зеленський заявив, що про введення воєнного стану поговорять у випадку потужної ескалації.

Зеленський відповів, чи буде в Україні воєнний стан: відео