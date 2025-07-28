Без світла, води й не лише: в яких умовах живуть люди на правобережжі Херсонщини

Умови життя в Херсоні та прифронтових громадах області – різняться. Якщо в обласному центрі після обстрілів бувають проблеми зі світлом, водою, інтернетом та зв'язком, але недовго, то в інших ОТГ провести ремонти не завжди вдається через безперервні атаки.

Журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко в етері 24 Каналу розповів, що у Херсоні комунальні служби працюють оперативно і героїчно, одразу після обстрілів стають до роботи.

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Яке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини?

Місяць тому біля будинку журналіста сталося влучання, впав російський снаряд, пошкодив будинки, паркани, мережі. Нікітенко був впевнений, що найближчим часом йому доведеться жити без інтернету, але був дуже вражений, з якою швидкістю комунальники все відремонтували. В інших громадах Херсонщини, зі слів журналіста, ситуація набагато гірша.

У прифронтових і фронтових, що на березі Дніпра, світла і води немає, в деяких ОТГ вже і людей нема. Є, як мінімум, два села, де нуль мешканців, та й самих сіл немає, бо росіяни їх практично стерли з лиця землі: Іванівка, Токарівка (Дар'ївська громада),

– озвучив Нікітенко.

В деяких населених пунктах ще залишаються люди, наприклад у селі Садове, це неподалік від Херсону. Там світла немає з листопада 2022 року. Після того як росіяни підірвали всі комунікації, відновити їх так і не вдалося, бо там регулярні обстріли. Однак люди продовжують там жити, донедавна туди навіть курсувала маршрутка.

Всі громади вверх по Дніпру теж дуже страждають, там немає електроенергії, часто неможливо транспортувати продукти, старости їх завозять під обстрілами й дронами, аби нагодувати людей. Це, як наголосив журналіст, дуже страшна історія. Таких сіл є орієнтовно 30.

"Все, що нижче Херсона, Білозерки – під постійними обстрілами, населені пункти там заблоковані ворожими дронами, а село Дніпровське майже знищене, туди журналістів не пускають. Хоча навіть у таких умовах в ці населені пункти проривається "Укрпошта". Це неймовірно, я інколи дивуюся, як працівники це роблять", – озвучив Нікітенко.

На жаль, був випадок, коли транспорт пошти був атакований росіянами, водій загинув. Це сталося в одному з сіл Станіславської громади. Ситуація, як підсумував журналіст, на правобережжі Херсонщини дуже напружена, але там продовжують жити люди.

Нікітенко розповів, що Радою оборони області було ухвалено рішення про примусову евакуацію населення, яке живе наразі під постійними атаками ворога. Поки, як зазначив журналіст, невідомо як це буде виконуватись, але, за його переконанням, це правильна міра. Тому що люди, які там залишаються, наражають на небезпеку не тільки себе, а й тих, хто їздить туди їх годувати, лікувати й рятувати.