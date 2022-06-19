Рада одноголосно підтримала звернення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Україна з нетерпінням чекає рішення щодо надання статусу кандидата на вступ до ЄС. Його оголосять вже найближчими днями.

Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС – це рішення, на яке з нетерпінням чекає кожен наш громадянин. Чекати залишилося недовго – його оголосять 23 – 24 червня.

Читайте також Рада підтримала заборону російської музики у громадських місцях і в медіа

Одноголосна підтримка законопроєкту

Українські парламентарі одноголосно підтримали законопроєкт #7471. Він передбачає звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ. "За" проголосували 315 депутатів.

Крім того, ми закликали держави-члени Європейського Союзу та інституції ЄС підтримати посилення жорсткого санкційного тиску на Росію та Білорусь, приділяючи особливу увагу забезпеченню повного ембарго на всі російські енергоносії, санкцій проти фінансового сектору, продовження персональних санкцій, блокади російських суден та портів тощо, – додала народний депутат Олена Шуляк.

Новини Євросоюзу: коротко про останні події

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, заявила, що Європа на порозі історичного рішення. Вона переконана, що Україні вдасться зробити цей крок, а потім подолати шлях до повноправного членства у ЄС.

Також повідомлялося, що деякі країни мають не надто багато бажання долучатися до інтеграції України у ЄС. Зокрема, йдеться здебільшого про економічні проблеми: вони бояться, що після війни відбудова України та налагодження нашої економіки буде потребувати дуже багато коштів та ресурсів, тому не хочуть брати на себе цю ношу.

Саміт країн ЄС відбудеться 23 – 24 червня. Саме тоді Україна, Грузія та Молдова почують відповідь країн Європи щодо надання їм статусу кандидата на вступ.

Грузинський прем'єр заявляв, що його країна багато років проводить необхідні реформи, тому саме Грузія має першою отримати статус кандидата.

Дивіться відео до теми – Джонсон вважає, що війна Росії проти України буде затяжною, та назвав своє бачення допомоги для нашої армії