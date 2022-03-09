Рада ОЕСР ухвалила рішення щодо призупинення участі Росії та Білорусі

9 березня 2022 , 17:23
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) ухвалила рішення щодо негайного призупинення участі Росії та Білорусі в структурах ОЕСР.

Відповідну заяву на офіційному ресурсі оприлюднено від імені Генерального секретаря ОЕСР.

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Повідомляється, що члени ОЕСР доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, включаючи заходи з підтримки та відновлення економіки.

Співпрацюючи з більш ніж 100 країнами, ОЕСР є глобальним політичним форумом, який просуває політику збереження особистої свободи та покращення економічного і соціального добробуту людей у всьому світі.

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Автор: Юлія Бабич