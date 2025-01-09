Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ

В четвер, 9 січня, Верховна Рада продовжила термін для добровільного повернення на службу після самовільного залишення військової частини до 1 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ірини Верещук.

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Продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ

Верховна Рада 9 січня підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ.

До 01 березня 2025 року,

– повідомила Ірина Верещук.

Верещук також оприлюднила відео з результатами голосування. Відповідно до яких, "за" відповідне рішення проголосувало 298 нардепів.

Нагадаємо, що Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку. Її проходження для жінок буде виключно добровільним.