Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ
9 січня 2025, 12:52Читать новость на русском
В четвер, 9 січня, Верховна Рада продовжила термін для добровільного повернення на службу після самовільного залишення військової частини до 1 березня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ірини Верещук.
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Продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ
Верховна Рада 9 січня підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ.
До 01 березня 2025 року,
– повідомила Ірина Верещук.
Верещук також оприлюднила відео з результатами голосування. Відповідно до яких, "за" відповідне рішення проголосувало 298 нардепів.
Нагадаємо, що Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку. Її проходження для жінок буде виключно добровільним.