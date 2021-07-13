Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про вдосконалення діяльності АМКУ

Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №5431. У цьому документі передбачається наділення Антимонопольного комітету України новими повноваженнями.

Мовиться також про збільшення зарплат для співробітників АМКУ. Про це йдеться у пояснювальній записці, оприлюдненій на сайті парламенту.

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245 – За. Рішення прийнято! Проти – 20, утрималися – 16, не голосували – 25,

– підсумував Дмитро Разумков.

Варто зазначити, що профільний комітет з питань антикорупційної політики під час засідання 12 липня визнав:

законопроєкт №5431, який передбачає проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції, не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Зі свого боку НАЗК визнало проєкт закону корупційним. Категорично проти нього виступили й Асоціація правників України, Американська торгова палата та низка інших громадських і професійних асоціацій, експертів.

Володимир Зеленський і його команда не раз переконували, що реформа АМКУ повинна дати старт антитрастовим перетворенням країни, демонополізації та деолігархізації економіки.