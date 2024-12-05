Рада підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних
Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. Про це стало відомо в четвер, 5 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка.
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Законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних
У четвер, 5 грудня, стало відомо, що Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних – №3843.
Вказується, що "за" проголосувало 232 народних обранці. Нардеп Гончаренко зазначив, що це важливе рішення.
"Це крок до повернення довіри до суду і боротьби із корупцією", – додав він.
Додамо, що народний депутат Ярослав Железняк вказав, що сьогодні прийнято за основу два закони про суд присяжних:
- 3843 – Закон про суд присяжних – за основу (232)
- 3844 – Закон “Про судоустрій” у зв’язку із судом присяжних – за основу (237)