Рада підтримала зміни законодавства, щоб легалізувати цивільну зброю

На тлі російської агресії Верховна Рада України приймає низку потрібних законів в оборонній сфері. Відтак, 23 лютого депутати ухвалили важливі зміни до законодавства, аби легалізувати цивільну зброю.

Мовиться про зміни до законодавства щодо цивільної зброї. У першому читанні Рада підтримала законопроєкт номер 5709, повідомляє 24 канал.

До теми Верховна Рада просить санкцій проти Держдуми Росії

Що передбачає закон

Нардепи прийняли в першому читанні законопроєкт 5708, який легалізовує цивільну зброю. А законопроєкт 5709 зможе вивести її з-під покарань за адміністративним та кримінальним кодексом.

Це зробили, щоб була змога реалізувати положення закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю" . Відтак, встановили порядок обігу короткоствольної вогнепальної нарізної зброї.

Нардепи підтримали проєкт закону за основу – він набрав 277 голосів.

Закон про цивільну зброю: основне

Вимоги не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї. Також бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних силах України. Не поширюється й на законні військові формування, органи та навчальні заклади СБУ та МВС.

7 стаття законопроєкту передбачає, що громадяни матимуть право володіти вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам.

Також нардепи скоротили термін підготовки законопроєкту до другого читання – за це рішення проголосували 276 народних обранців.

Як відбувалось голосування: дивіться відео