Верховна Рада попередньо підтримала заборону реклами електронних сигарет

Верховна Рада 27 квітня проголосувала у першому читанні за внесення змін до закону "Про рекламу". Мовиться про частину статті 22 – щодо електронних сигарет та використовувані в них рідини.

Аби заборонити рекламу електронних гаджетів для куріння, на кнопку "за" натиснули 284 народних обранці. Документ ухвалили поки за основу.

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Що пропонують змінити в законі "Про рекламу"

Заборонити рекламу тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин , які використовують в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі вироби.

, які використовують в електронних сигаретах, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі вироби. Заборонити розміщувати на будь-яких інших товарах зображення тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин , а також знаків для товарів та послуг, під якими випускають такі вироби.

, а також знаків для товарів та послуг, під якими випускають такі вироби. Заборонити спонсорувати теле-, радіопередачі, театрально-концертні, спортивні та інших заходи із використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в цих сигаретах.

Автори документа сподіваються, що рекламу замінить антиреклама

У пояснювальній записці до документа мовиться, що ця ініціатива має на меті збереження здоров'я нації. Автори законопроєкту сподіваються, що рекламу електронних сигарет замінить їхня соціальна антиреклама.

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Також нардепи наводять аргументи Всесвітньої організації охорони здоров'я. У ВООЗ зазначили, щоЧерез вдихання диму збільшується ризик отримати легеневу або серцеву хворобу.