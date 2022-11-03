Рада позбавила Рабіновича і Васильковського депутатських мандатів

Верховна Рада достроково припинила повноваження проросійського нардепа Вадима Рабіновича та "слугу народу" Ігоря Васильковського. Крім цього, вони вже не є громадянами України.

Сьогодні, 3 листопада, Рабіновича та Васильковського достроково позбавили мандатів народних депутатів. "За" проголосували більшість нардепів.

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У Раді поменшало депутатів

Сьогодні Парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича.

Рішення підтримали 292 нардепи. Таким чином у Раді зараз залишилося 417 депутатів.

Зеленський позбавив їх громадянства ще влітку

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що президент 18 липня позбавив Васильковського та Рабіновича українського громадянства таємним наказом No 502/2022.

Нагадаємо, у липні 2022 року повідомлялося, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, зокрема Рабіновичу й Васильковському. Проте офіційного підтвердження від ОП цьому не було.

До слова, Рабінович та Васильковській від 24 лютого були відсутні у Верховній Раді. Лише один раз карточка "слуги народу" була у слоті, проте не голосувала. А Рабінович, за попередньою інформацією, перебуває за кордоном.