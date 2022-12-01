Рада припинила повноваження нардепки з ОПЗЖ Льовочкіної
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада 1 грудня достроково припинила повноваження нардепки з ОПЗЖ Юлії Льовочкіної. У залі залишилось 417 депутатів.
Рішення підтримала більшість нардепів – 285 голосів. Перед тим Льовочкіна написала заяву про складання депутатського мандата.
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Нардепка була членкинею партії регіонів, опозиційного блоку та ОПЗЖ. 21 квітня 2022 року Льовочкіна увійшла до депутатської групи "Платформа за життя і мир", яку створили представники ОПЗЖ.
Петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
Українці створили петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді. Документ набрав необхідну кількість підписів – всього за 2 дні її підписали понад 28 тисяч людей.
Нагадаємо, 15 вересня повідомили, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ОПЗЖ. Таким чином політсилу остаточно заборонили. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування 12 травня 2022 року.
Чому не позбавляють мандатів усіх депутатів ОПЗЖ
Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити мандатів представників ОПЗЖ – правильна ідея. Однак відповідно до Конституції, є низка підстав для цього:
- подання особистої заяви про складення повноважень;
- набрання законної сили обвинувального вироку;
- визнання депутата недієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення його громадянства тощо.