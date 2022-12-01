Рада припинила повноваження нардепки з ОПЗЖ Льовочкіної

Верховна Рада 1 грудня достроково припинила повноваження нардепки з ОПЗЖ Юлії Льовочкіної. У залі залишилось 417 депутатів.

Рішення підтримала більшість нардепів – 285 голосів. Перед тим Льовочкіна написала заяву про складання депутатського мандата.

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Нардепка була членкинею партії регіонів, опозиційного блоку та ОПЗЖ. 21 квітня 2022 року Льовочкіна увійшла до депутатської групи "Платформа за життя і мир", яку створили представники ОПЗЖ.

Петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ

Українці створили петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді. Документ набрав необхідну кількість підписів – всього за 2 дні її підписали понад 28 тисяч людей.

Нагадаємо, 15 вересня повідомили, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ОПЗЖ. Таким чином політсилу остаточно заборонили. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно припинила своє існування 12 травня 2022 року.

Чому не позбавляють мандатів усіх депутатів ОПЗЖ

Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснював, що позбавити мандатів представників ОПЗЖ – правильна ідея. Однак відповідно до Конституції, є низка підстав для цього:

подання особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувального вироку;

визнання депутата недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства тощо.

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