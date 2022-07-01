Рада призначила нового омбудсмена Дмитра Лубінця

Верховна Рада 1 липня призначила нового уповноваженого з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.

Кандидатуру Лубінця обговорювали цілу годину. Врешті його таки призначили омбудсменом.

Читайте також Керівники САП і НАБУ мають бути призначені у найкоротші терміни, – фон дер Ляєн у Раді

Після годинного обговорення Дмитра Лубінця призначили на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

– заявив нардеп Ярослав Железняк.

Таке рішення підтримали 250 парламентарів.



Як нардепи голосували за призначення Лубінця / Фото Ярослава Железняка

Що відомо про Дмитра Лубінця

Попередню уповноважену з прав людини Людмилу Денісову звільнили з посади 31 травня . У "Слузі народу" пояснили, що вона, мовляв, забагато уваги концентрувала на деталях щодо сексуальних злочинів проти дітей, а свої прямі обов'язки не виконувала. Тобто не брала участі в організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей тощо.

Нардеп Лубінець є головою Комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є членом української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".

Родом новий омбудсмен з Волновахи Донецької області. За освітою він спеціаліст з міжнародних відносин та правник. Політичну кар'єру Лубінець розпочинав у Волноваській міській раді.

Зауважимо, у 2019 році парламентар був одним із 59 нардепів, які підписали скандальне подання до Конституційного Суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню в декларації.

Більше про діяльність Денісової під час війни дивіться у відео: