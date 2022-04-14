Рада призначила Руслана Стрільця очільником Міндовкілля

Верховна Рада 14 квітня офіційно призначила Руслана Стрільця міністром захисту довкілля та природніх ресурсів.

Зауважимо, що раніше Стрілець був тимчасовим виконувачем обов'язків міністра. Рішення підтримали 285 нардепів.

До речі Фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Подання про офіційне призначення чиновника вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про Руслана Стрільця

Посаду міністр обіймав з листопада 2021 року. Його призначили після звільнення Романа Абрамовського.

Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. Керував департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

У 2019 році відповідав за управління відходами в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

Дивіться також – Брифінг прем'єра Шмигаля за 12 квітня: