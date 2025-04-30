30 квітня, 11:41
Рада продовжила термін добровільного повернення на службу до 30 серпня
Верховна Рада продовжила термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ до 30 серпня. "За" проголосувало 282 народних обранці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Термін добровільного повернення на службу продовжили
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13177 щодо врегулювання окремих питань щодо військових, які самовільно залишили військову частину.
По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року,
– повідомив Железняк.
Рішення підтримали 282 нардепи.