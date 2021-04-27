Рада провалила проєкт постанови про бездіяльність влади з боротьбою проти COVID-19

Верховна Рада відхилила проєкт постанови щодо неспроможності влади боротися з пандемією COVID-19. Вона пропонувала зокрема скликати засідання РНБО, де б обговорили ситуацію з вакцинацією і поширенням інфекції.

Постанову №5299 нардепи розглядали на позачерговому засіданні 27 квітня. Необхідної кількості голосів вона не набрала.

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Бездіяльність влади проти боротьби з COVID-19

Ініціаторами законопроєкту стали 15 депутатів із "Європейської Солідарності" та "Голосу". За постанову проголосували лише 115 нардепів, проти – 32, ще 150 нардепів утрималися, а 55 – не голосували.



Голосування по фракціях / Скриншот

Профільний комітет на попередньому обговоренні проголосував проти ухвалення цієї постанови. Втім, на його засіданні, як повідомив голова Михайло Радуцький, ухвалили важливе рішення –заслухати звіт Кабміну. Постанова, яку провалили депутати, зокрема це передбачала.

Радуцький розповів: важко судити, чи займалася влада бездіяльністю, без її ж звіту та конкретних документів, які підтверджували певні дії чи їх відсутність.

Відтак депутатські фракції і групи вимагатимуть від уряду звіту про виконання заходів боротьби з COVID-19, план яких ухвалили восени 2020 року.

Окрім того, цим документом нардепи хотіли скликати засідання РНБО за участю глав депутатських фракцій. Депутати від "Європейської Солідарності" та "Голосу" хотіли зокрема обговорити ситуацію у зв'язку з COVID-19 і вакцинацією.

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