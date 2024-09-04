Рада провалила звільнення Верещук та Коваля

4 серпня Рада розглянула заяви про відставку кількох міністрів. Відомо, що Ірина Верещук та Віталій Коваль зберегли свої посади.

Учора, 3 вересня, низка міністрів подали заяви про відставку. Серед них була Ірина Верещук. Вона пояснила своє рішення як частину перезавантаження в уряді.

Дивіться також Тимчасова заміна Кудрицького: в Укренерго вже призначили виконувача обов'язків голови компанії

Як голосували у Раді

Більшість нардепів не погодилися зі звільненням Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відставку Верещук підтримали лише 214 депутатів.

Як голосували за звільнення Ірини Верещук / Фото Ярослав Железняк

Довідка: 44-річна Ірина Верещук обіймає посаду Віцепрем'єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Це рішення тоді підтримало 260 депутатів.

Рада також провалила звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України. За відставку проголосувало 225 депутатів.

Як голосували за звільнення Віталія Коваля / Фото Ярослав Железняк

Довідка: 43-річний Віталій Коваль був призначений очолювати Фонд держмайна у листопалі 2023 року. Раніше він обіймав посаду голови Рівненської ОВА. Його призначення підтримали 279 нардепів.