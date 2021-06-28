Рада розпочала урочисте засідання до Дня Конституції: онлайн-трансляція

28 червня 2021 , 11:10
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Джерело:

24 канал

З нагоди 25 річниці прийняття Конституції України розпочалося урочисте засідання Верховної Ради. У ньому, зокрема, бере участь президент Володимир Зеленський.

Розпочали його виконанням державного гімну та духовного – "Молитви за Україну". На засіданні з'явилися і попередники Зеленського – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. 

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Хто ще бере участь у засіданні:

  • народні депутати чинного та попередніх скликань;
  • голови парламенту попередніх скликань;
  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабміну;
  • керівники судової гілки влади, судді КСУ, голова Верховного суду;
  • посадові особи, яких Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення;
  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • голови обласних рад;
  • міський голова Києва Віталій Кличко;
  • президент Національної академії наук України Анатолій Загородній;
  • предстоятелі церков та релігійних організацій;
  • іноземні дипломати та журналісти.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео


Перед початком засідання біля будівлі Верховної ради на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака "Тризуб". Також там урочисто підняли державний прапор.

День Конституції в Україні: що варто знати

Джерело: "Вікіпедія"

  • День Конституції – це державне свято України, єдине, закріплене у самій Конституції. Відзначають його щороку 28 червня – саме у цей день 1996 року й ухвалили основний державний документ.
  • Народні депутати безперервно працювали усю ніч проти 28 червня, загалом засідання тривало 23 години. Під час голосування ухвалення Конституції підтримали 315 парламентарів.
  • Зазначимо, що Україна була останньою з колишніх республік СРСР, яка ухвалила нову Конституцію. До 1996 року держава використовувала Конституцію УРСР.
Автор: Ірина Буртик