Важливий крок судової реформи: Рада схвалила перезапуск ВККС з правками Зеленського

Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Врахували пропозиції президента Володимира Зеленського.

За законопроєкт №3711-д проголосували 305 нардепів. Найголовніше, що ініціатива відновлює роботу ВККС.

До теми Восени отримаємо оновлену ВРП і ВККС, – Веніславський

Суть законопроєкту

Документ визначає порядок формування ВККС. Крім того, дає чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.

Також ініціатива формує порядок проведення конкурсів тв вдосконалює організацію роботи та засідань ВККС.

Правки Зеленського

Зеленський вніс до документа 6 пропозицій.

ВККСУ може розпочати роботу, якщо у її складі буде мінімум 11 членів із 16. Однак тепер мінімум 6 з них мають бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

Конкурсна комісія та її члени не зможуть залучати до роботи КК експертів і фахівців.

Останні також не матимуть доступу до всіх документів та інформації, що надають кандидати. Проте, за запитом члена комісії, долучитись до роботи можуть помічники та перекладачі.

Положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії теж змінили. Надсилати звернення до суб’єктів формування, підписувати рішення про формування першого складу може не тільки голова ВРП, але і виконувач його обов'язків.

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів, коли Конкурсна комісія приймає рішення.