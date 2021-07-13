Важливий крок судової реформи: Рада схвалила перезапуск ВККС з правками Зеленського
13 липня 2021 , 11:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Врахували пропозиції президента Володимира Зеленського.
За законопроєкт №3711-д проголосували 305 нардепів. Найголовніше, що ініціатива відновлює роботу ВККС.
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Суть законопроєкту
Документ визначає порядок формування ВККС. Крім того, дає чіткі терміни внесення кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності та вимоги до цих кандидатів.
Також ініціатива формує порядок проведення конкурсів тв вдосконалює організацію роботи та засідань ВККС.
Правки Зеленського
Зеленський вніс до документа 6 пропозицій.
- ВККСУ може розпочати роботу, якщо у її складі буде мінімум 11 членів із 16. Однак тепер мінімум 6 з них мають бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.
- Конкурсна комісія та її члени не зможуть залучати до роботи КК експертів і фахівців.
- Останні також не матимуть доступу до всіх документів та інформації, що надають кандидати. Проте, за запитом члена комісії, долучитись до роботи можуть помічники та перекладачі.
- Положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії теж змінили. Надсилати звернення до суб’єктів формування, підписувати рішення про формування першого складу може не тільки голова ВРП, але і виконувач його обов'язків.
- Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів, коли Конкурсна комісія приймає рішення.