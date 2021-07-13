В'язниця і штрафи на мільйони, – Рада схвалила покарання за контрабанду

Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Тепер порушникам загрожуватимуть штрафи до 2 мільйонів гривень, або ж ув'язення до 12 років.

За законопроєкт №5420 проголосували 255 народних обранців. Ініціатором документу був президент Володимир Зеленський.

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Що передбачає закон

Законопроєкт передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірне декларування.

Покарання за контрабанду товарів:

у значному розмірі – штраф від 170 тисяч до 245 тисяч гривень;

у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою за контрабанду особою: штраф від 850 тисяч гривень до 1,275 мільйона гривень або позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна; організованою групою: ув'язнення на 7 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Зауважимо, контрабанда у "значному розмірі" – це коли загальна вартість товарів перевищує 1700 гривень, а у "великому розміру" – перевищує 10 200 гривень.

За контрабанду підакцизних товарів

Додамо, що "значна" контрабанда – загальна вартість товарів перевищує 850 гривень, а "велика" – понад 6 800 гривень.

Покарання:

у значному розмірі: штраф 340 – 680 тисяч гривень або ув'язнення до 3 років ;

; за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою особо: штраф 1,2 – 2,4 мільйона гривень або ув'язнення на 6 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна; вчинену організованою групою: позбавленням волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна.

За недостовірне декларування:

штраф від 170 тисяч гривень до 2,4 мільйона гривень;

вчинені особою, раніше судимою або за попередньою змовою групою осіб: штраф від 765 тисяч до 1,02 мільйона гривень або позбавленням волі на 3 – 5 років.

Зауважимо, якщо такі дії призвели або могли призвести до зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах, тоді порушнику загрожує штраф 1,6 – 2,04 мільйона гривень або позбавленням волі на 5 – 8 років.