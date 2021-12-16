Рада схвалила закон про локалізацію в машинобудуванні
16 грудня 2021 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада під час засідання у четвер, 16 грудня, схвалила закон про локалізацію в машинобудуванні. "За" проголосували 323 народних обранці.
Метою законопроєкту є забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки. А також – покращення економічного становища України.
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Зокрема, мовиться про:
- збереження чинних та створення нових робочих місць;
- підвищення добробуту громадян.
У документі пропонують вдосконалити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування.
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Пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент не працюватиме з 18 грудня до 25 січня.
Спікер Руслан Стефанчук порадив нардепам за канікул прочитати 5 книг:
- Григорій Сковорода "Найкраще";
- Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);
- Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);
- Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).