Рада схвалила закон про локалізацію в машинобудуванні

16 грудня 2021 , 17:14
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада під час засідання у четвер, 16 грудня, схвалила закон про локалізацію в машинобудуванні. "За" проголосували 323 народних обранці.

Метою законопроєкту є забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки. А також – покращення економічного становища України.

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Зокрема, мовиться про: 

  • збереження чинних та створення нових робочих місць;
  • підвищення добробуту громадян.

У документі пропонують вдосконалити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування.

Нардепи зберуться у Раді аж наприкінці січня

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент не працюватиме з 18 грудня до 25 січня.

Спікер Руслан Стефанчук порадив нардепам за канікул прочитати 5 книг:

  • Григорій Сковорода "Найкраще";
  • Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);
  • Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");
  • Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);
  • Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
Автор: Мар'яна Бекало