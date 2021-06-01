Рада схвалила законопроєкт про викривачів корупції, врахувавши пропозиції Зеленського

Верховна Рада 1 червня схвалила законопроєкт про викривачів корупції разом з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Ініціативу підтримав 281 нардеп.

Проєкт № 3450 передбачає створення єдиного порталу повідомлень про корупцію. Крім того, ініціатива вдосконалить роботу Національного антикорупційного бюро.

Раніше Зеленський доручив Кабміну вдосконалити положення антикорупційного закону

Викривачі отримають захист

Проєкт закріпить право викривачів корупції на безкоштовну правову допомогу.

Важливо, що гарантують конфіденційність та анонімність повідомлень, а також винагороду у визначених законом випадках.

За потреби, людині можуть надати психологічну допомогу.

Що не подобалось Зеленському

У президента були питання щодо захисту викривачів корупції. Зеленський наголошував, що ініціатива не визначає мету обробки даних про викривачів. Крім того, президент звернув увагу на те, що не врегулювали питання обсягу інформації, що вноситимуть у базу, порядок захисту даних, підстави та людей, які матимуть доступ до них, а також відповідальність за їх незаконне використання.

Глава держави зауважував, що документ оперує оціночними поняттями, які не сприяють захисту викривачів. За переконанням президента, закон суперечив Кримінальному кодексу в частині виплати винагороди викривачам.

Які пропозиції президента врахували

У законопроєкті змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі корупційні факти. Натомість забрали конструкцію "точно відомі факти", яка стосувалась викривачів.

Визначили, що канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, уповноважені складати адмінпротоколи або розслідувати корупційні злочини. Захистили персональні дані викривачів, передбачивши відповідальність за їх використання.

Скасували певні вимоги до викривача. Зокрема, пояснення, звідки йому стали відомі дані про корупцію.

Раніше передбачали, що винагорода викривачу платитимуть після стягнення збитків в дохід держави. Однак від цієї норми відмовились.

Читайте також Арахамія у прямому ефірі зізнався, що давав хабарі чиновникам