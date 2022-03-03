Закрите небо, "зелені коридори" та миротворці ООН: Рада схвалила звернення до світу

Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Парламентом ухвалено Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників".

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Що вимагає Верховна Рада України від міжнародної спільноти:

негайне запровадження безпольотної зони над територією України. Це захистить цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури;

невідкладне відкриття "зелених коридорів" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, гарантування їхньої безпеки в співпраці з Червоним Хрестом, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним;

введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Також Верховна Рада звернулася до Генсека ООН із закликом посередництва в припиненні війни.

Крім того, народні депутати навели список обурливих злочинів, які систематично здійснює агресор із самого початку підступного та безпідставного вторгнення в Україну:

об'єктами нападів стали житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури в Україні. Знищуються культурні пам’ятки;

здійснюються напади на об’єкти критичної інфраструктури – їх пошкодження може призвести до техногенної катастрофи загальносвітового масштабу;

Росія випустила кілька сотень оперативно-тактичних ракет наземного й морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України;

всупереч міжнародному гуманітарному праву, РФ скинула вакуумні бомби на Харків та Охтирку;

тисячі людей, зокрема діти, зазнали поранень або були змушені покинути свої домівки;

армія Путіна обстрілює гуманітарні коридори, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян;

кремлівські вояки беруть у заручники мирне населення, прикриваючись ним як "живим щитом";

від артобстрілів Харків, Волноваха, Щастя та Станиця Луганська перебувають на межі гуманітарної катастрофи;

жителям, які переважно перебувають в укриттях та підвалах, бракує продуктів, питної води та медикаментів, відсутні медичне обслуговування, електрика та опалення;

від обстрілів сильно постраждала соціальна інфраструктура;

повністю заблоковані міста Нова Каховка та Таврійськ без можливості забезпечення продуктами та навіть ліками першої потреби;

окупанти захопили Чорнобильську АЕС, поблизу якої вже зафіксоване перевищення рівня радіації. Війська РФ ведуть бої біля інших АЕС.

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