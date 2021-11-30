Рада спростила видачу документів людям з окупованих територій

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 4564. Він допомагатиме людям, зареєстрованим на окупованих територіях, отримати документи. Ця процедкра тепер стане значно простішою.

Проєкт врегулює механізм внесення відомостей про місце проживання людини на окупованих територіях, громадянство та спеціальний статус. Загалом ініціатива вносить зміни до низки законопроєктів.

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Ініціативу у другому читанні підтримали 299 нардепів.

Що передбачає законопроєкт

Головна мета – спростити видачу документів для людей з окупованих територій Донбасу чи Криму.

Тепер під час видачі чи обміну документів дані про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території будуть вносити на підставі:

документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання;

відомостей, внесених до документів, що підлягають обміну.

Для внесення даних про людей можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та демографічного реєстру.

Звернення у будь-який підрозділ ДМС

Оформляти документи можна буде у Державній міграційній службі за місцем звернення особи. Тобто можна буде піти до будь-якого підрозділу ДМС.

Таким чином ухвалення закону спрощує доступ жителів тимчасово окупованих територій до медичної допомоги, адміністративних послуг, реалізації права на освіту, отримання банківських послуг.