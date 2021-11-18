Рада створила ТСК для розслідування смерті нардепа Полякова
Джерело:телеграм Верховної Ради
Парламентарі на засіданні 18 листопада проголосували за створення Тимчасової слідчої комісії. Вона розслідуватиме смерть народного депутата Антона Полякова.
Ухвалення відповідної постанови підтримали 322 народних депутати за мінімально необхідних 226.
Важливо У поліції розповіли про дві версії смерті Полякова
Як мовиться у пояснювальній записці, метою утворення ТСК є здійснення парламентського контролю за розслідуванням справи про смерть Полякова, а також "повне, всебічне, неупереджене й об'єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні".
Зауважимо, що ініціювала створення ТСК нардепка Анна Скороход, яку пов'язували відносини з Антоном Поляковим. Раніше Скороход з трибуни парламенту закликала нардепів зайнятись розслідуванням справи їхнього загиблого колеги.Зверніть увагу! Раніше Скороход розкритикувала поліцію за проведення розслідування справи. Вона впевнена, що це – умисне вбивство.
Що відомо про смерть Полякова
Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з приміткою "природна смерть". Полякову було 33 роки.
Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова, серед яких:
- хронічне захворювання,
- отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили 2 катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.
Повний текст публікації з телеграму Верховної Ради:
Ухвалено Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивства народного депутата України Полякова Антона Едуардовича – кримінальне провадження № 12021100040002899, внесене до ЄРДР 08.10.21 (№ 6300).