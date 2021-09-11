Рада суддів готується блокувати судову реформу, – Устінова назвала дату

Парламент зробив головний крок – ухвалив пакет законопроєктів, які мають запустити судову реформу. Однак наразі є величезний спротив, який відбувається всередині системи.

Про це нардепка об'єднання "Справедливість" Олександра устінова розповіла в ефірі авторської програми Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. За її словами, провести реформу буде не просто.

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"В понеділок (13 вересня – 24 канал) офіційно має зібратися Рада суддів, яка обратиме своїх представників у Етичну комісію, що відповідатиме за судову реформу", – зауважила нардепка.

Однак не все так просто. Устінова знає, що Рада суддів не збирається цього робити.

Ми маємо інформацію, що Рада суддів збирається бойкотувати ці рішення, не надавши своїх представників до комісії,

– сказала нардепка.

За її словами, судді хочуть заблокувати взагалі можливість імплементації реформи. Схоже відбувається з конкурсом на керівника САП.

Устінова: Система сама себе не очистить

Нардепка впевнена, що судді робитимуть все, аби залишити статус-кво.

Цці люди зараз є недоторканими божествами в цій країні. Вони можуть п'яними збивати людей і за це їм нічого не буде,

– наголосила Устінова.

Вона вважає, що проблема у Вищій раді правосуддя. Мовляв, вона ніколи не відсторонить свого "кишенькового" суддю, який ухвалює потрібні рішення.

"Будуть намагатися заблокувати створення комісії, також звертатимуться у КСУ та у місцеві суди, щоб оскаржувати відсторонення певних потрібних їм суддів", – передбачила Устінова.

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