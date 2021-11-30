Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про військових капеланів

Народні депутати підтримали законопроєкт №4626, який стосується Створення служби військових капеланів.

Мовиться про законопроєкт №4626. Відповідне рішення народні депутати ухвалили 30 листопада. Тепер залишилося ухвалити його ще й у цілому.

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Зазначимо, що законопроєкт надійшов до Верховної Ради ще на початку 2021 року. Наприкінці травня його ухвалили у першому читанні.

Як голосували нардепи у другому читанні:

за – 291;

291; проти – 11;

11; утрималось – 11;

11; не голосували – 27.

Що передбачає законопроєкт

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться про те, що від початку російської агресії військові капелани одразу вирушили в зону проведення АТО, аби підтримати захисників України. Вони продовжують робити це й зараз у зоні проведення ООС. Втім, досі щодо цього існувала низка проблем, які вимагають законодавчого врегулювання.

Законопроект передбачає, зокрема:

закріплення у законодавстві самого поняття військового капеланства;

створення відповідної служби;

визначення статусу військових капеланів;

надання їм гарантій соціального захисту.

Чому документ є важливим

Законопроєкт чітко розмежовує діяльність церкви та держави, а також визначає принципи, на яких здійснюється діяльність Служби військового капеланства.

Раніше про законопроєкт висловився один із його ініціаторів – Роман Костенко. Він наголосив, що військові капелани досі не мають належного соціального захисту, оскільки перебувають на Сході як цивільні або волонтери. Не визначено, зокрема, як вирішувати побутові й правові питання. А такоє, що має робити держава, якщо капелан отримує поранення чи гине. Згаданий документ допоможе вирішити все це.