Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо реінтеграції та відновлення прав дитини

Парламентарі підтримали за основу законопроєкт №7231. Він пропонує розширити підстави встановлення статусу постраждалої внаслідок воєнних дій дитини.

Документ також пропонує запровадити заходи з реінтеграції та відновлення прав дитини.

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Що змінює законопроєкт

Відтепер діти в Україні зможуть отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів якщо він чи вона:

осиротіла чи була розлучена з сім'єю,

позбавлена даху,

була змушена покинути своє місце проживання.

Крім того, у документі прописані заходи з реінтеграції та відновлення прав дитини:

надання пільг,

переваг та соціальних гарантій, які необхідні для забезпечення гідних умов життя,

створення Єдиного державного реєстру дітей, які потребують реінтеграції та поновлення своїх прав, із внесенням до нього постраждалих через внутрішнє переміщення.

Додамо, що в Україні підтвердили загибель 197 дітей внаслідок воєнних дій. Однак ці дані можуть бути значно вищі. Загалом через війну в Україні постраждали понад 548 дітей: 197 загинули та понад 350 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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