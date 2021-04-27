Посіпак Януковича можна буде засудити заочно: Рада ухвалила законопроєкт

Народні депутати підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт про заочне засудження. Так вони остаточно врегулювали процедуру для розгляду у судах щодо справ Майдану.

Народні депутати 27 квітня схвалили в другому читанні законопроєкт №2164. Його підтримали 258 народних обранців. Зауважимо, що документ просили підтримати рідні Небесної сотні.

Раніше Венедіктова запевняє, що закон про заочне засудження не загрожуватиме "пересічним" українцям

Що передбачає закон

Він вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, які регулюють, зокрема, підстави оголошення у розшук підозрюваного чи обвинуваченого.

Перша – якщо місцеперебування підозрюваного невідоме. Друга – якщо він ухиляється від явки та є підстави вважати, що він в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях.

Окрім цього, у законопроєкті мовиться і про зміни до статей, які регулюють питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого.

А також у документі прописані підстави спеціального попереднього розслідування та підстави спеціального судового провадження.

Нардепи узгодили правки

Перша – про те, що спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали щодо підозрюваного, який переховується на тимчасово окупованій території, у Росії; та/або оголошений у міжнародний розшук.

Друга – про те, що слідчий суддя відмовляє у здійсненні спеціального досудового розслідування, якщо не доведено, що підозрюваний переховується там від органів слідства та суду.

Третя – про те, що судовий розгляд щодо злочинів, визначених у статті №2971 КПК, може здійснюватися щодо обвинуваченого, крім неповнолітнього, який переховується у вищезгаданих місцях.

Чому це важливо

Як наголосила "слуга народу" Юлія Гришина, закон дасть можливість заочно засудити, наприклад, чиновників-втікачів режиму Януковича, які причетні до злочинів на Майдані.

Засудити заочно зможуть, зокрема, тих, хто переховується від слідства на тимчасово окупованих територіях. Для цього не потрібне оголошення у міжнародний розшук.

"Раніше це було необхідною умовою, але Інтерпол часто відмовляв через "ознаки політичного переслідування", – пояснила народна депутатка.