Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про "відкрите небо": що зміниться для українців

У Раді Європейського Союзу погодили підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром. Цей договір дасть можливість українцям купувати квитки за нижчою ціною.

Угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

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Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про відкрите небо

Сьогодні (28 червня – 24 канал) Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства – з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром,

– йдеться в повідомленні.

Договори відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку.

Крім того, вони знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку Євросоюзу, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти організації та застосовуватимуть її авіаційні правила.

У Раді ЄС наголосили, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для її вступу в силу.

Очікується, що угоди підпишуть восени 2021 року, а після вони будуть ратифіковані кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Ціни на авіаквитки можуть зменшитися

Видання DW повідомляє, що така домовленість допоможе стимулювати розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень. У результаті це сприятиме зниженню ціни на квитки. Однак очікувати на різке зниження цін не варто, адже через пандемію розвиток цієї галузі обмежений.

Реакція Зеленського на угоду

Володимир Зеленський вже відреагував на схвалення Радою ЄС угоди, висловивши подяку.

Вдячний Раді ЄС за схвалення угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей,

– зазначив президент.

Він додав, що її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір.

Коментар Шмигаля

Прем'єр-міністр написав, що є гарні новини щодо одного з 5 безвізів, які Київ планує підписати з Євросоюзом.

"Угода про спільний авіаційний простір відкриває ринок авіаперевезень, від чого виграють українські пасажири та авіакомпанії", – заявив він. Шмигаль наголосив, що це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками.